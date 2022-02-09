На Олександрійщині 2 летальні випадки від коронавірусу

За минулу добу на Кіровоградщині від коронавірусу захворіло 344 мешканці, 94 одужали, 5 осіб померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Протягом минулої доби виконали ПЛР за добу – 2085 (в обласній лікарні – 56), ІФА – 280. Також зробили 810 досліджень на антиген (ІХА).

За останню добу зареєстровано 5 летальних випадків, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 2 чоловіка віком 67 та 86 років з Кропивницької ТГ та 75-річна жінка з Компаніївської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 71-річна жінка з Пантаївської ТГ та 31-річний чоловік з Новопразької ТГ.