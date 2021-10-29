На Олександрійщині 47-річний чоловік помер від COVID-19 (рекордна добова смертність у Кіровоградській області)

7! летальних випадків від коронавірусу маємо Кіровоградській області станом на 29 жовтня, зокрема 193 особи захворіли й 62 одужали, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Летальні випадки зареєстровані: 80-річний чоловік зі Смолінської ТГ та 59-річна жінка з Маловисківської ТГ Новоукраїнського району; 92-річний чоловік та 55-річна жінка з Кропивницької ТГ Кропивницького району ; 68-річна мешканка Знам’янської та 67-річна жінка Долинської ТГ Кропивницького району; 47-річний чоловік з Приютівської ТГ Олександрійського району.