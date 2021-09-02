На Олександрійщині атовець став працівником цукрового заводу

Чимало колишніх атовців за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості були працевлаштовані або самі створили собі робочі місця шляхом започаткування власного бізнесу і вже сьогодні виступають у ролі роботодавців.

Не затримався на обліку в службі зайнятості й Антон Сергійович. Він вирішив, що краще працювати, ніж поповнювати ряди безробітних. Уже майже місяць двадцятидворічний чоловік, колишній безробітний, а нині вмілий тесляр, успішно працює на ТОВ «Олександрійський цукровий завод».

У 2017 році закінчив навчання в Чутівському професійно-технічному училищі №55, де отримав професію муляра та штукатура. Однак за здобутим фахом у смт Чутове Полтавської області не було можливості знайти роботу.

Тому він повернувся додому на Олександрійщину та працевлаштувався на посаду робітника з благоустрою до районної спілки споживчих товариств.

Але робота задоволення йому не приносила. Як наслідок, у нього неодноразово виникала думка змінити роботу. Ще працюючи, він самостійно підшуковував собі нове робоче місце, проте всі спроби були марними.

Більш як шість місяців намагався знайти роботу, яка б його задовольняла, самостійно, але пошуки не давали бажаного результату.

Тож він вирішив підписати контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України. «Звісно, ЗСУ – відповідальна і важлива місія, а ще такий вид зайнятості, який гарантує повний соціальний пакет, офіційну заробітну плату, відпустки та інші гарантії. Тож контракт був підписаний», – упевнено стверджує Антон Сергійович.

Добросовісно та гідно Антон ніс військову службу у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на посаді заступника командира бойової машини – навідника оператора механізованого відділення. За три роки контракту довелося побувати й у зоні АТО/ООС.

Час несення військової служби промайнув швидко, і молодий чоловік повернувся до цивільного життя.

«Сказати, що після служби в ЗСУ моє життя змінилось, – не сказати нічого. Повернувшись до мирного життя, я мав намір одразу знайти роботу у рідному селищі Приютівка. Проте це виявилось не так легко, як здавалося спочатку», – згадує колишній військовослужбовець.

Тому по допомогу у працевлаштуванні молодий чоловік звернувся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Атовець повідомив кар’єрному раднику про намір працювати за здобутим фахом та розглядав різні варіанти працевлаштування, у тому числі й тимчасову зайнятість.

У червні поточного року до центру з потребою у працівниках звернулося ТОВ «Олександрійський цукровий завод». Серед вакансій була посада тесляра, яку й запропонували безробітному, адже він мав знання та навички в теслярній справі, які отримав від свого дідуся.

Молодий чоловік одразу погодився з пропозицією і вже під час чергового відвідування кар’єрного радника отримав направлення на працевлаштування.

«Сьогодні я роблю те, що вмію робити. Я відчуваю себе затребуваним працівником, маю стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні», – розповідає колишній безробітний.

Роботодавець працівником також задоволений і характеризує його тільки позитивно, називаючи Антона справжнім професіоналом своєї справи.