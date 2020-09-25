На Олександрійщині безробітні ознайомились з правовими аспектами легального працевлаштування

Днями під час інформаційного семінару, змішаного типу, із загальних питань зайнятості, що відбувся в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості за участі головного державного інспектора Управління Держпраці у Кіровоградській області Анатолія Ільєнко, йшла мова про правові аспекти легального працевлаштування.

«Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним. Оформлення трудових відносин у встановленому чинним законодавством порядку і офіційне отримання заробітної плати – це державний захист громадян від незаконного звільнення, це безпечні та здорові умови праці, гарантоване право на відпочинок тощо», – підкреслив на початку своєї промови А. Ільєнко.

Фахівець Держпраці вказав на відмінності між трудовим договором і цивільно-правовим, ознайомив присутніх із видами трудових договорів, їх перевагами та недоліками, наголосив на важливості офіційного працевлаштування та надав роз’яснення щодо оплати праці в умовах легальної і нелегальної зайнятості.

Також під час заходів наголошувалося, що прийняття на роботу працівників під виглядом «стажування», «практики», на «випробувальний термін» без належного оформлення та без проведення відповідної оплати є порушенням трудових прав працівників, за яке роботодавці можуть нести адміністративну і кримінальну відповідальність.

А. Ільєнко звернув увагу присутніх на те, як саме найманим працівникам убезпечити себе від недобросовісних роботодавців та як захистити свої трудові права. Фахівець попередив про загрози нелегального працевлаштуванні на роботу та нагадав про відповідальність працівників та роботодавців.

У свою чергу, провідний фахівець міськрайонного центру Олена Губа наголосила на тому, що державна служба зайнятості пропонує своїм клієнтам виключно легальну роботу, що передбачає оформлення трудових відносин найманого працівника з роботодавцем. «Офіційно оформлений найманий працівник отримує гарантовані трудовим договором умови та оплату праці, виплати у період тимчасової непрацездатності, має право на пенсійне забезпечення, допомогу по безробіттю, розмір якої залежить виключно від легального стажу та доходу особи», – підкреслила О. Губа.

Крім того фахівчиня ознайомила присутніх з електронними сервісами ДСЗ, їхніми можливостями та перевагами. Безробітним було надано інформацію й про освітні онлайн-платформи, які допоможуть отримати необхідні знання та навички, які можуть стати у нагоді у роботі, підвищити рівень власної компетенції за різними напрямками та ін.

Наприкінці вебінару учасники ставили питання, що їх цікавили, та отримали вичерпні відповіді на них.

Олена Губа, провідний фахівець з професійної орієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості