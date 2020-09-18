На Олександрійщині більше 6 років триває слідство над бійкою з різаниною, що призвела до смерті

За матеріалами Олександрійського міськрайонного суду, вже понад 6 років розслідують випадок з різаниною та смертельними наслідками, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Златопіль.

Це сталося 11 травня 2014 року. Підозрюваний, перебуваючи вдома у потерпілого, разом розпивали алкогольні напої. У ході сварки підсудний наніс господарю чимало ножових поранень, від яких той помер на місці.

Підозрюваний пояснив наступне: під час вживання спиртного він вирішив піти додому, однак постраждалий заперечив, наказав сісти на місце та вдарив ножем у сідницю, після чого гість вирвав ножа з рук та почав його гамселити. Далі він нічого не пам`ятає.

Наразі суд призначив молекулярно-генетичну експертизу речових доказів. Слідство триває