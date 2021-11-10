На Олександрійщині голову ТГ звинувачують у земельних махінаціях

Прокуратура Кіровоградщини повідомила про підозру колишній голові сільської ради Олександрійського району (нині староста села), депутату цієї ж сільської ради та землевпоряднику за фактом зловживання службовим становищем та привласнення земельних ділянок, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Діючи за попередньою змовою, вищевказані особи підробляли офіційні документи (заяви громадян, протоколи та рішення сесій) й передали у власність громадянам шість земельних ділянок загальною площею 12 га без проведення відповідних засідань сесій сільської ради. У результаті протиправних дій землі передано у приватну власність, а далі – у користування (оренду) юридичній особі, керівником якої є чоловік старости. Державі завдано збитків на майже мільйон гривень.