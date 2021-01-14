На Олександрійщині колишній сільський голова був зачинщиком масової незаконної вирубки дерев

Колишньому голові однієї із сільських рад Олександрійського району повідомили про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

За матеріалами слідства, аби збагатитись, ексголова сільради видала дозвіл на санітарну чистку лісопосадки без належного обґрунтування цієї потреби та умисно не вказала кількісних та якісних характеристик дерев, які підлягали чистці. Процес вирубки було розкрито на екваторі незаконних дій.

За допомогою найманої сили, встигли знищити 44 дерева. Розмір заподіяних державі збитків складає 226 тис. грн.

Триває досудове розслідування.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.