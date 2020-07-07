На Олександрійщині переселенка продовжила кар’єру у торгівельній сфері

Серед багатьох прикладів вдалого працевлаштування службою зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій, можна привести історію Олени Михайлівни., повыдомляэ «Голос Громади».

Жінка разом із сім’єю переїхала з м. Алчевськ Луганської області до с. Звенигородка Олександрійського району, та не відкладаючи надовго питання власного працевлаштування, за допомогою у пошуку роботи, яка б була їй до душі, звернулася до міськрайонного центру зайнятості.

«Свого часу у професійно-технічному училищі я здобула професію «Продавець непродовольчих товарів» і пропрацювала за здобутим фахом понад десять років. Проте, вимушений переїзд з місця, де вже колись чогось вдалося досягти, вніс вагомі корективи до мого життя, викликав певну розгубленість та страх. Адже це – нове життя, в якому треба знайти своє місце, відшукати та облаштовувати житло, а найголовніше – знайти роботу», – згадує Олена Михайлівна.

Після тривалої перерви у трудовій діяльності, жінка і не сподівалась так швидко знайти собі місце праці. Разом з кар’єрним радником було складено індивідуальний план отримання послуг, який включав активні заходи, що спрямовані на прискорення працевлаштування. Маючи досвід роботи у сфері торгівлі, Олени Михайлівни була налаштована шукати роботу саме у цій сфері. Крім того, пані Олена мала намір знайти роботу у межах села, в якому вона поселилася після переїзду.

Пропозиція роботи не змусила на себе довго чекати. Невдовзі після реєстрації пані Олени в центрі зайнятості, вибір жінки зупинився на вакансії, що з’явилася у приватного підприємця, який займається роздрібною торгівлею продуктами харчування та ще й здійснює свою діяльність у селі, де вона проживає. Після співбесіди усі залишилися задоволеними: і роботодавець, і безробітна та й служба зайнятості, адже оперативно задовольнила потреби своїх клієнтів.

«Я задоволена, у першу чергу, для мене є зручним графік роботи, роботодавцем створені належні умови для роботи, а найголовніше – маю вчасно виплачену заробітну плату, що дає можливість утримувати мою невеличку сім’ю. Крім того, з’являється все більше знайомих і відкриваються нові можливості», – ділиться враженнями Олена Михайлівна.

Слід відмітити, що фахівці служби зайнятості завжди готові надати допомогу тим, хто їїпотребує, підтримати у важкий період життя і, попри усі обставини, допомогти у т. ч. внутрішньо переміщеним особам успішно будувати своє професійне життя.