На Олександрійщині перевіряють навчальні заклади з підготовки приміщень до нового навчального року

Нещодавно, перший заступник голови Олександрійської райдержадміністрації Юрій Коваль здійснив робочу поїздку до навчальних закладів району аби перевірити стан та проведення ремонтних робіт.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Під час робочих поїздок проводилися бесіди з керівниками закладів, обговорювалися питання стосовно якості та кінцевих дат завершення робіт, можливої допомоги тощо.