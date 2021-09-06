На Олександрійщині під час обробітку землі були виявленні боєприпаси

Днями сапери ГУ ДСНС у Кіровоградській області знищили 2 артснаряди часів Другої світової війни, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Боєприпаси були виявлені громадянами під час проведення земляних робіт на відкритій місцевості Петрівської СТГ Олександрійського району, а саме: у с. Ганнівка – артилерійський снаряд калібру 152 мм та смт Петрове – артснаряд калібру 76 мм.