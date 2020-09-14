На Олександрійщині під час огородніх робіт люди виявили боєприпаси Другої світової війни

Днями сапери Кіровоградщини провели знищення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Під час проведення обробки землі та огородніх робіт пересічні громадяни виявили боєприпаси біля с.Лікарівки (2 артснаряди калібру 75 мм) та с.Недогарки (1 артснаряд калібру 45 мм) Олександрійського району.

Знахідки було знищено шляхом контрольованого підриву та перевірили територію на наявність можливих вибухонебезпечних предметів.