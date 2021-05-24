На Олександрійщині почали ремонт мосту та шляхопроводу

У рамках програми “Велике будівництво” буде відремонтовано дві штучні споруди на дорозі державного значення М – 04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на САД Кіровоградщини.

Об`єкти — це шляхопровід поблизу селища Пантаївка та міст у селі Куколівка.

Наразі тривають підготовчі роботи — вирубка порослі, влаштування об’їзної дороги тощо.

Завершити ремонт планують до кінця року, а до кінця серпня — забезпечити проїзд.

Нагадаємо, М-04 є складовою нового маршруту, що поєднає схід та захід, М-30 Стрий — Ізварине.