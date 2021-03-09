На Олександрійщині поліцейські офіцери громади доправили до лікарні закривавленого чоловіка

Днями, поліцейських офіцерів Новопразької територіальної громади допомогли доправити до лікарні тяжко травмованого місцевого жителя/, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час патрулювання території до поліцейських офіцерів звернувся чоловік з проханням допомогти знайомому, який травмувався під час роботи з болгаркою.

Правоохоронці доправили постраждалого до лікарні на службовому автомобілі, попередивши заздалегідь медиків телефоном про «тяжкого» пацієнта.

По прибуттю на чоловіка вже чекали медичні працівники. 43-річному громадянину було проведено негайне хірургічне втручання. Нині він продовжує лікування в одному з медичних закладів обласного центру.