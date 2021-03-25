На Олександрійщині померла хвора на коронавірус

Станом на 25 березня на Кіровоградщині на коронавірус 184 захворіли, 33 одужали, 4 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Одужали від коронавірусу: 15 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, 2 з Гайворонського району, 3 з Добровеличківського району, по 1 з Новоукраїнського та Олександрійського районів, а також 4 в Новомиргородському районі.

На Кіровоградщині за добу медики зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з м. Кропивницький, 60-річну жінку з Олександрійського району, 71-річного чоловіка з Кропивницького району та 66-річного чоловіка з м. Знам’янка.