На Олександрійщині потрібні трактористи

Наразі сільгосппідприємства, підприємства залізничної та автодорожньої сфер області потребують 27 працівників за професіями «Тракторист» та «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Заробітна плата, яку роботодавці пропонують своїм працівникам, складає від 6 500 до 18 000 гривень.

Усі, кого зацікавили зазначені вакансії, можуть звертатися до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Знам’янської міськрайонної, Вільшанської, Долинської, Маловисківської, Новоархангельської, Новомиргородської і Петрівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.