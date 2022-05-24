На Олександрійщині пожежники вели боротьбу з вогнем на сміттєзвалищі

Минулої доби на відкритій території Олександрійського району сталася пожежа, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію рятувальників.

Займання сталося на сміттєзвалищі у селі Войнівка Приютівської громади, де горіло близько 800 кв. м сміття.

Мешканців громад вогнеборці закликають не допускати випалювання рослинності, адже в умовах спекотної погоди за наявності вітру такі пожежі вмить переростуть у велику катастрофу. Крім того, нагадують, що зараз будь-які підпали є кримінальним злочином.