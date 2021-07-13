На Олександрійщині приборкали декілька займань різного характеру

Впродовж доби вогнеборці тричі залучались на гасіння пожеж різного характеру, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, рятувальники залучалися до гасіння 200 м² сухої трави на вул. Соборній смт Нова Прага.

Крім того, пожежу гасили на території приватного домоволодіння на вул. Медовій смт Петрове Олександрійського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 23 м² покрівлі літньої кухні та домашніх речей. Пожежу ліквідували.

В усіх випадках загиблих або травмованих не виявлено. Причини пожеж з’ясовують фахівці.