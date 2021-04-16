На Олександрійщині “пустять з молотка” паї власників-боржників

У квітні влаштують низку земельних аукціонів із продажу земельних ділянок в Олександрійському районі і Новоукраїнському районах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Гречка.
Офіційно це землі сільгосппризначення мають господарів, а зараз їх продають через борги власників.
Відтак, цього місяця виставлять на продаж:
- 2 гектари землі на території Ізмайлівської сільської ради (Олександрійський район), кадастровий номер 3520383500:02:000:5107.
Земля у власності від 17.04.2018. Земля знаходиться в оренді до 16.10.2028 року.
Стартова ціна ділянок – 62 тис. грн. Аукціон 19 квітня.
- 2 гектари землі на території Ульянівської сільської ради (Олександрійський район)
Земельна ділянка у власності з 11.10.2018 року видавник.
Стартова ціна ділянок – 62 тис. грн. Аукціон 22 квітня.
- 1.9999 га на території Долинської сільради (Олександрійський район), кадастровий номер 3520382900:02:000:5018
Земля у власності від 26.08.2005. Знаходиться в оренді з 21.04.2017 року на 10 років.
Стартова ціна ділянок – 62 тис. грн. Аукціон 19 квітня.
- 2 га на території Іванівської сільради (Новоукраїнський район), кадастровий номер 3524081800:02:000:5322
У власності від 05.08.2011. Стартова ціна ділянок – 62 тис. грн. Аукціон 21 квітня.
- 2 га на території Косівської сільради (Олександрійський район), кадастровий номер 3520384100:02:000:0973
У власності від 22.05.2020.
Стартова ціна ділянок – 62 тис. грн. Аукціон 19 квітня.
- 1.9229 га на території Попельнастівської сільради (Олександрійський район), кадастровий номер 3520385500:02:001:5090
Земля у власності від 13.03.2018.
Ділянка знаходиться в оренді з 07.06.2018 року на 10 років.
Стартова ціна ділянок – 60 тис. грн. Аукціон 19 квітня.
- 1.896 га, на території Попельнастівської сільради (Олександрійський район), кадастровий номер 3520385500:02:001:5096
Земельна у власності з 05.05.2018 року.
Стартова ціна ділянок – 59 тис. грн. Аукціон 26 квітня.
- 1 га на території Рівнянської сільради (Новоукраїнський район), кадастровий номер 3524085600:02:000:5111
Земля знаходиться у власності з 08.07.2016 і надана в оренду.
Стартова ціна ділянок – 49 тис. грн. Аукціон 26 квітня.