На Олександрійщині “пустять з молотка” паї власників-боржників

У квітні влаштують низку земельних аукціонів із продажу земельних ділянок в Олександрійському районі і Новоукраїнському районах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Гречка.

Офіційно це землі сільгосппризначення мають господарів, а зараз їх продають через борги власників.

Відтак, цього місяця виставлять на продаж: