На Олександрійщині розпочали весняно-польові роботи

На полях Олександрійського району стартувало проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарськими підприємствами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Аграрії проводять другий етап весняно-польових робіт, який містить в собі підготовку ґрунту для сівби ранніх ярих зернових та технічних культур. У деяких господарствах стартувала посівна зернових культур.

На кінець березня проведена робота із закриття вологи (40%), підготовки ґрунту для посіву (10%), посівів (1% із прогнозованих площ).