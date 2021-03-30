На Олександрійщині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни

Днями, під час земляних робіт мешканцями Олександрійського та Світловодського районів було виявлено вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу рятувальників.

Сапери знешкодили 10 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: граната Ф1, артилерійський снаряд 85 мм та 8 артснарядів 76 мм, які знешкодили шляхом підриву у спеціально визначеному кар’єрі.

Шановні громадяни! Якщо ви знайшли невідомий предмет, то одразу ж сповістіть про це за номерами «101» або «102». Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте місце знахідки до прибуття фахівців, адже така необачність може закінчитися трагедією для інших людей.