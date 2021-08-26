За повідомленням головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, протягом доби коронавірус діагностували у 13 жителів Кіровоградщини, 8 одужали, 2 померли. Інформує “Голос Громади”.

За минулу добу провели 339 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 190 досліджень ІФА та 165 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

5 — у Кропивницькому районі (Кропивницька ТГ — 4, Соколівська ТГ — 1);

4 — у Новоукраїнському районі (Добровеличківська ТГ — 3, Новомиргородська ТГ — 1);

4 — в Олександрійському районі (Олександрійська ТГ — 3, Приютівська ТГ — 1).

За останню добу одужало 8 хворих.

Водночас на Кіровоградщині зареєстрували 2 летальних випадки. Померли 85-річна жінка з Вільшанської ТГ Голованівського району та 60-річна жінка з Приютівської ТГ Олександрійського району.