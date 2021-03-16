На Олександрійщині сироті придбали квартиру

Ще одна дитина-сирота з Приютівської громади має власне житло, який придбано коштом держави за результатом засідання селищної комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію. Інформує “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу громади.

Комісія надала дозвіл перерахувати зі спеціального рахунку 341,4 тис. грн для придбання квартири в м. Олександрія.

Квартира розташована на 5 поверсі житлового будинку, загальною площею 52,0 кв. м, житловою – 29,1 кв. м, складається із коридору, 2-х житлових кімнат, кухні, комори, туалету, ванної кімнати та лоджії. Квартира в задовільному стані та придатна для проживання, в ній наявні всі необхідні комунікації.