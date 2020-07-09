На Олександрійщині та в області водіям пропонують зарплату до 15 тисяч гривень

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних водіїв.

Роботодавці області потребують 67 працівників за професією «водій автотранспортних засобів». Водіїв потребують підприємства залізничної, гірничодобувної, будівельної, агропромислової, медичної, освітньої, дорожньо-будівельної та енергетичної сфер. Також керманичі потрібні військовим частинам, підрозділам ДСНС та підприємствам поштової логістики Кіровоградщини.

Роботодавці Кіровоградщини готові платити водіям за роботу від «мінімалки» (4723 грн) до 15 тисяч гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області:

Благовіщенський – 2 вакансії;

Бобринецький – 4 вакансії;

Вільшанський – 1 вакансія;

Долинський – 7 вакансій;

Знам’янський – 8 вакансій;

Кропивницький – 18 вакансій;

Маловисківський – 10 вакансій;

Новгородківський – 1 вакансія;

Новомиргородський – 3 вакансії;

Новоукраїнський – 1 вакансія;

Олександрійський – 2 вакансії;

Олександрівський – 3 вакансії;

Онуфріївський – 2 вакансії;

Світловодський – 3 вакансії;

Устинівський – 2 вакансії;

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.