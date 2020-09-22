На Олександрійщині тривають свята в традиціях театрального мистецтва

Нещодавно в приміщенні Олександрійського районного будинку культури відбулося традиційне свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» за участі аматорських колективів району.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської РДА.

Театралізований сценарій включав у себе персонажів «Карантин» і «Паніка», які намагалися зупинити свято і всіляко перешкоджали його проведенню. Але наші артисти довели, що гарний і позитивний настрій перемагає всілякі перешкоди.

У виступах приймали участь 5 аматорських театральних колективів району: аматорський народний театр Олександрівського СБК, Новоселівського СБК, Дівочепільського СБК, Олександрійського РБК та театру малих форм «Екстрім» Червонокам’янського СБК. Театральні постановки, гумористичні сценки, монологи, уривок з п’єси І. Франка – «Украдене щастя», театралізовано музичні композиції чергувалися з яскравими концертними номерами.

Учасників свята нагородили дипломами та пам’ятними подарунками учасників театрального дійства.

Свято проводилось у рамах ювілейного 50-го Всеукраїнського фестивалю «Вересневі самоцвіти».