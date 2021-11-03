На Олександрійщині від COVID-19 померла літня жінка

За минулу добу на Кіровоградщині зареєстрували 6 летальних випадків, інформує “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

На жаль, померли: 60-річний чоловік з Новгородківської ТГ Кропивницького району; 71-річна жінка з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району; 83-річна жінка з Кетрисанівської Кропивницького району; 50-річний чоловік з Долинської ТГ Кропивницького району; 70-річна жінка з Гайворонської ТГ Голованівського району; 82-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району.