На Олександрійщині відкрилася велика агровиставка

На території Приютівської громади проходить перша регіональна подія національного масштабу проєкту «УКАБ Агротехнології» (координати: 48.6744370, 33.0572060). повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт громади.

На виставці виставлено понад чотири десятки сільськогосподарських агрегатів в степовій зоні. На учасників та гостей заходу чекають виставкові зони статичних експозицій з технікою, ресурсами та системами точного землеробства, проведення тематичних майстер-класів, семінарів та тест-драйвів, буде організовано розіграш цінних подарунків тощо. Програма заходу весела, ефектна, цікава та пізнавальна!

Випробування новітніх агротехнологій у польових умовах організовано Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent та за сприяння холдингу «Агровіста».