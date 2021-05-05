На Олександрійщині виявили та перепоховали рештки бійців Другої Світової війни

Сьогодні, 5 травня, в селі Млинок, що на Олександрійщині, перепоховали рештки 48 бійців Другої світової війни, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Під час польових робіт місцевими мешканцями були знайдені рештки бійців та передані волонтерам місцевої ГО «Вічно Живим». На місцях знайдених людських рештків були також ґудзики від гімнастерок, олівці, патрони, гільзи та уривки німецьких газет.

Перепоховали рештки військових на братській могилі в цьому ж селі.

«Каски будуть покладені на могилу. Так прийнято. Предмети особистого вжитку укладаються разом з бійцями. Предмети, які представляють собою якусь музейну цінність, такі рідко нам трапляються, але вони є, ми їх передаємо в музей. Це бої на плацдармі тут. 116-та стрілецька дивізія тут вела бої, 375-та стрілецька дивізія вела бої та 66-та гвардійська дивізія теж», — йдеться у повідомленні.