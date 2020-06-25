На Олександрійщині визначилися з перевізниками внутрішньорайонних маршрутів

Днями, під керівництвом першого заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля відбулося засідання конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт відомства.

За підсумками засідання визначилися з перевізником пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, на об’єктах конкурсу № 1 «Олександрія – Березівка» та № 2 «Олександрія – Бандурівка» – ФОП Прокопенка Р.Г.

З переможцем конкурсу будуть укладені договори на перевезення пасажирів.