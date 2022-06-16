На Олександрійщині є потреба у трактористах

Від 6 510 до 50 000 гривень – таку заробітну плату пропонують роботодавці сільськогосподарської, залізничної та автодорожньої сфер фахівцям за професіями «Тракторист» та «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва».

Інформацію про попит на робочу силу/вакансії роботодавці подали до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, Знам’янської міськрайонної, Вільшанської, Гайворонської, Голованівської, Компаніївської, Новоархангельської, Новомиргородської, Новоукраїнської, Олександрівської та Петрівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Тож, якщо ви маєте посвідчення на право керування тракторами, не зволікайте – для вас є робота.

З іншими наявними не тільки в регіоні вакансіями, а й за його межами можна ознайомитися на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. Онлайн-помічник за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.