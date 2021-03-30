На Олександрійщині зафіксували ковідну смерть

Станом на ранок 30 березня у Кіровоградській області на коронавірус захворіли 59 мешканців області, 28 одужали та 6 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 443 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 74. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 490 ІФА-тестувань та 437 досліджень на антиген.

Одужали від коронавірусу: 9 жителів обласного центру, 2 з Бобринецького району, 4 в Долинському районі, 6 з Компаніївського району, 3 з Новомиргородського району та стільки ж з Олександрійського району, а також 1 житель з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про жінок 45, 56 та 61 років з м. Кропивницький, 63-річну жінку з Добровеличківського району, 75-річну жінку з Олександрійського району та 62-річного чоловіка з Новоукраїнського району.