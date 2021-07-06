На Олександрійщині зафіксували смерть у наслідок ускладнень коронавірусної інфекції

Станом на ранок 06 липня у Кіровоградській області на коронавірус захворіла 1 особа, 64 одужали, 2 людини померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 371 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 16 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 193 ІФА-тестування та 114 досліджень на антиген.

Зареєстрували один випадок COVID-19 у Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 39 жителів Кропивницького району, 9 з Олександрійського району, 6 з Голованівського району, 10 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували два летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 54-річного чоловіка з Кропивницького району та 77-річну жінку з Олександрійського району.