На Олександрійщині запрацювала потужна сонячна електростанція

У Приютівській ОТГ запустили в дію потужну сонячну електростанцію, повідомляє «Голос Громади».

Сучасну електростанцію потужністю 9900 КВт на 43 065 панелей загальною площею 24,6 гектара побудував Холдінг «Агровіста», про це повідомляється сторінці відомства у Фейсбук.

Для виробництва електричної енергії використовується фотоелектричний модуль фірми RISEN SOLAR TECHNOLOGY. Це особливо ефективна, фотоелектрична панель, яка вбирає не тільки видиме світло, але й невидиму частину сонячного спектра, а для збору потужності постійного струму проектом було передбачено встановлення трифазних інверторних станцій фірми SMA.

За рік станція здатна виробити 11 219 500 кВт/год та освітити 6000 квартир в рік

Будівництво сонячної електростанції було виконано в найкоротший термін, за 3 місяці.