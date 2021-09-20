На Олександрійщині запровадили комендантську годину для дітей та підлітків

Днями, під час засідання виконавчого комітету Приютівської селищної ради, обговорили питання щодо обмеження перебування дітей і підлітків поза домівкою, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Відтепер, дітям та підліткам до 18 років заборонено без супроводу дорослих (батьків, або осіб, що їх замінюють), у час з 22:00 до 06:00 години, знаходитись у закладах дозвілля, громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях.

У цей період власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 18-річного віку.

Крім того, у відповідних закладах мають з`явитися інформативні таблички про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.