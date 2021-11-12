На Олександрійщині зарибили ставок площею понад 20 га

Приватне сільськогосподарське підприємство «Зарічне», що знаходиться в Олександрійському районі, зарибило ставок у селі Федорівка.

«Площа ставу – 22 гектари. Ми не лише активно займаємось його осучасненням, а й ретельно підтримуємо в нормі флору та фауну водоймища. Зарибленням займаємося традиційно щороку», – повідомив директор ПСП «Зарічне» Андрій Давидовський.

Зокрема, цього разу запустили малька товстолоба та коропа на 1 000 000 гривень.