На Олександрійщині затребувані електромонтери

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає електромонтерів.

Станом на 07 вересня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1660 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 70 фахівців за професіями:

• електромонтер з випробувань та вимірювань – 2 вакансії;

• електромонтер з експлуатації електролічильників – 1 вакансія;

• електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 7 вакансій;

• електромонтер з обслуговування підстанції – 4 вакансії;

• електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі – 3 вакансії;

• електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 42 вакансії;

• електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування – 5 вакансій;

• електромонтер контактної мережі – 6 вакансій.

Фахівці з таких професій потрібні в Олександрійському, Олександрівському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, Кропивницькому, Новомиргородському, Новоукраїнському, Петрівському районах та містах Кропивницький, Олександрія, Знам’янка, Світловодськ.

Роботодавці області готові платити лікарям від 3 000 (0,5 ставки) до 12 313 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.