На Олександрійщині зловили браконьєра

Працівники рибної патрульної служби виявили на річці Бешці в Олександрійському районі чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби та раків, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Порушник полював на рибу за допомогою гумового човна й встиг витягнути 85 карасів, коропа, товстолоба та п’ятьох раків, загальною вагою 41,5 кг. Вилов здійснював на п’ять мисинових сіток довжиною 190 м. Браконьєр завдав збитків на суму 184 341 грн.

Наразі розглядається питання про порушення кримінальної справи. На “риболова” складено протокол про адміністративне правопорушення. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та риба вилучені співробітниками поліції.