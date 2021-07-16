На олександрійському сміттєзвалищі – новий господар

Виконком Олександрійської міської ради затвердив результати конкурсу з визначення виконавця послуг із захоронення побутових відходів на міському сміттєзвалищі, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було ухвалене на вчорашньому засіданні виконавчого комітету і згідно з ним обслуговувати міський полігон захоронення твердих побутових відходів відтепер буде товариство з обмежено відповідальністю «ЕКОТРАНССЕРВІС-21».

Як зазначив на засіданні виконкому доповідач з даного питання, начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради Михайло Сулятицький, конкурс було оголошено у зв`язку з тим, що попереднє підприємство-виконавець не дотримувалося технічних та безпекових умов обслуговування полігону ТПВ, за що мало неодноразові приписи від контролюючих державних органів та нарікання від жителів міста на задимлення атмосфери, які періодично виникали від пожеж на полігоні. Також попередній виконавець послуги не виконав власний запропонований інвестиційний проєкт на поліпшення роботи міського сміттєвого полігону.

За словами доповідача, ТОВ «ЕКОТРАНССЕРВІС-21» у свою чергу, також виявив готовність спрямовувати інвестиції у цей об`єкт, має належну техніку і запропонував тарифи на власні послуги, які залишаються на рівні нині існуючих, незмінних протягом двох попередніх років. А саме: для населення – 21,60 грн/м³ (з ПДВ), для бюджетних підприємств – 22,57 грн/м³ (з ПДВ), для інших споживачів – 29,59 грн/м³ (з ПДВ).