На олександрійців чекає затяжний вікенд: у серпні українці матимуть більше вихідних днів

Третій літній місяць порадує українців кількома додатковими вихідними, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на УНІАН.

Третій місяць літа подарує нам 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, 24 серпня ми відзначаємо День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу – 28 серпня.

День незалежності України подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

1 серпня – День інкасатора.

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – Міжнародний день молоді.

13 серпня – Міжнародний день лівші.

14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.

15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.

19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.

23 серпня – День Державного Прапора України.

24 серпня – День Незалежності України.

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.

30 серпня – День шахтаря.