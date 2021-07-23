На олександрійців чекає затяжний вікенд: у серпні українці матимуть більше вихідних днів

Третій літній місяць порадує українців кількома додатковими вихідними, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на УНІАН.
Третій місяць літа подарує нам 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, 24 серпня ми відзначаємо День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу – 28 серпня.
День незалежності України подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.
1 серпня – День інкасатора.
2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
5 серпня – Міжнародний день світлофора.
8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.
9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.
12 серпня – Міжнародний день молоді.
13 серпня – Міжнародний день лівші.
14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.
15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.
19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
23 серпня – День Державного Прапора України.
24 серпня – День Незалежності України.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.
30 серпня – День шахтаря.