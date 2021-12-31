На Олександрію разом зі снігом «посипались» і ДТП

Лише за одну добу інтенсивного снігопаду, який тривав в Олександрії з ранку 29 грудня, на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції зафіксовано сім повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це «Голос громади» повідомили в секторі моніторингу поліції.

В п`яти випадках водії скористалися європротоколами та від допомоги поліції відмовилися. Зокрема о 6 годині 20 хвилин того сніжного дня до райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Т.Г.Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Виїздом на місце події поліцією було встановлено, що учасниками події стали водії автомобілів «Мерседес» та «ВАЗ». В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.

О 8-й годині 11 хвилин вже надійшло нове повідомлення: по вул.Звенигородське шосе ДТП скоїли водії автомобілів «Рено» та «ДЕУ», при цьому транспортні засоби були пошкоджені. Проведена перевірка, за результатами буде надано правову оцінку діям кожного з водіїв згідно з правилами дорожнього руху України.

І ще одна подія останніх днів, за яку доведеться відповідати одному з її учасників: вона сталася на перехресті вулиці Першотравневої та проспекту Соборного м. Олександрія за участю двох легкових автомобілів. Поліцією було встановлено, що учасниками даної пригоди стали 62-річний водії автомобіля «ВАЗ» та 57-річний водій автомобіля «Нісан». За порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди, на одного з учасників складено адміністративний протокол, який разом з матеріалами справи буде передано до суду.