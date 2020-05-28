На перехресті біля «Маркетопта» в Олександрії «поцілувались» два легковики (ФОТО)

Сьогодні, 28 травня, в Олександрії на перехресті олександрійських вулиць поблизу магазину «Анатоль» та супермаркету «Маркетопт» зіткнулися 2 легковики, повідомляє «Голос Громади».

«Щасливцями» доріг цього дня став автомобіль «Opel» та легковик схожий на «Daewoo Lanos». Транспортні засоби не «розминулися», що призвело до понівечення передніх частин автомобілів.

Від удару «Opel» розвернуло в інший бік.

На місці працює поліція. Про постраждалих інформація відсутня.