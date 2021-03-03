На Перемозі в Олександрії водій не зміг самостійно вибратись зі складної ділянки шляху

За минулу добу бійці ДСНС Кіровоградщини 5 разів надали допомогу водіям, які опинились на складних ділянках доріг, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Серед добових “щасливчиків” автомобілі, що застрягли в м. Кропивницький (біля с. Черняхівка та Нова Павлівка Кропивницького району), м. Олександрії в мкрн Перемога по проспекту Будівельників, м. Новомиргород (біля с. Костянтинівка) та смт Олександрівка (поблизу районного центру).

Всього від Управління ДСНС України у Кіровоградській області було залучено 19 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.