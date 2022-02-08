На підприємствах Кіровоградщини бракує налагоджувальників

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у налагоджувальниках.

Станом на 07 лютого у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1729 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 12 фахівців за професіями:

налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів – 1 вакансія;

налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 2 вакансії;

налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування – 1 вакансія;

налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування – 1 вакансія;

налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики – 4 вакансії;

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів – 1 вакансія;

налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка) – 1 вакансія;

налагоджувальник холодноштампувального устаткування – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити налагоджувальникам від 7 000 до 15 935 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.