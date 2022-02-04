На підприємствах Кіровоградщини бракує швачок

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у швачках, повідомляє «Голос Громади».

Станом на 04 лютого у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1760 вакантних посад. Наразі підприємства швейної промисловості області потребують 10 швачок.

Роботодавці області готові платити швачкам від «мінімалки» (6 500) до 10 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.