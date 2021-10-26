На підприємствах Кіровоградщини бракує швачок

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За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у швачках.

Станом на 26 жовтня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1534 вакантні посади. Наразі підприємства швейної промисловості області потребують 6 швачок.

Роботодавці області готові платити швачкам від «мінімалки» (6 000) до 9 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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