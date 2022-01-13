На підприємствах Кіровоградщини є потреба в електрогазозварниках

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає електрогазозварників.

Станом на 13 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1542 вакантні посади. Наразі підприємства області потребують 53 спеціалістів за професіями:

електрогазозварник – 52 вакансії;

електрогазозварник-врізальник – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити електрогазозварникам від «мінімалки» (6 500) до 17 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.