На підприємствах Кіровоградщини затребувані більше сотні слюсарів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає слюсарів.

Станом на 03 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1712 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 104 фахівців за професіями:

слюсар аварійно-відновлювальних робіт – 3 вакансії;

слюсар будівельний – 1 вакансія;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування – 1 вакансія;

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) – 2 вакансії;

слюсар з механоскладальних робіт – 7 вакансій;

слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування – 6 вакансій;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 16 вакансій;

слюсар з ремонту рухомого складу – 15 вакансій;

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування – 3 вакансії;

слюсар з ремонту устаткування теплових мереж – 3 вакансії;

слюсар із складання металевих конструкцій – 3 вакансії;

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 10 вакансій;

слюсар-інструментальник – 3 вакансії;

слюсар-ремонтник – 17 вакансій;

слюсар-сантехнік – 14 вакансій.

Роботодавці області готові платити слюсарям від 6 000 до 15 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.