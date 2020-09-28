На підприємців Кіровоградщини знов полюють «податкові» шахраї

ДПС області повідомляє, що на Кіровоградщині знов активізувались випадки шахрайства з боку невстановлених осіб, повідомляє “Голос Громади” на сайт податківців.

Дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів: 0682182778 та 0682182119.

Шахраї під виглядом начальника Кропивницької ДПІ звертались з проханням про фінансово-матеріальну допомогу, а саме перерахування грошів.

Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація податкових органів. Якщо вам телефонують від імені керівництва та працівників ДПС одразу повідомляйте про це за телефоном (0522) 36-69-44.