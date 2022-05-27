На підтримку ЗС України перераховано ще майже 200 тис. грн сплаченої застави

За участі прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері днями суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу стосовно обвинуваченого із застави на особисте зобов’язання та звернення застави в сумі майже 200 тис. грн в дохід держави.

Сплачені кошти, за згодою заставодавця та прокурорів, перераховано на спеціальний банківський рахунок для підтримки Збройних Сил України.

У цілому, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону забезпечили перерахування на потреби ЗС України 1 млн гривень сплачених застав.

Крім того, працівники Спеціалізованої прокуратури Південного регіону з власних коштів надали допомогу армії на суму понад півмільйона гривень.