На полях Кіровоградщини засіяли більше половини прогнозу ранніх зернових і зернобобових культур

У Кіровоградській області вже засіяли понад 37 тисяч гектар ранніми зерновими та зернобобовими культурами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Аграрії області посіяли ярий ячмінь на площі 27,1 тисячі гектар, що становить 55% до прогнозу. Горох посіяли на площі 6,4 тисячі гектар, це складає 53% до прогнозу. Прогнозні показники по посіву ярої пшениці виконані на 3,8 тисячі гектарах», – йдеться у повідомленні.

Загалом зернових культур планують засіяти на площі 915,1 тисячі гектарах, що складає 52% у структурі посівних площ.

«У цілому в області посів ранніх зернових і зернобобових культур проведуть на площі 65,5 тисячі гектарах, соняшника на 575,6 тисячі гектарах, цукрових буряків на 11,6 тисячі гектарах, кукурудзи на 366 тисячах гектарах, сої на 71,1 тисячі гектарах», – додається у тексті.

Вся посівна площа сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств прогнозується в межах 1,7 мільйона гектар.