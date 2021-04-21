На понад пів мільйона придбано мультимедійного обладнання для навчальних закладів Приютівської громади

Ще для одного навчального закладу Приютівської територіальної громади придбали комплект сучасного мультимедійного обладнання, повідомляє “Голос Громади”.

Кожен з комплектів обладнаний інтерактивною дошкою, ноутбуком, мультимедійним проєктором для ефективного, сучасного, якісно нового навчального процесу.

Загальна сума закупівлі мультимедійних комплектів – 600,00 тис. грн.

Відзначимо, що 8 із 10 мультимедійних комплектів закуплені саме для закладів освіти, які тільки з 1 січня 2021 року ввійшли в освітню мережу територіальної громади. Наразі триває або завершується монтаж обладнання для діючих перших класів «Нової української школи» Андріївського ЗЗСО І-ІІ ст., Недогарського ЗЗСО І-ІІІ ст., Лікарівського ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО, Косівського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗПО, Новоселівського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО.

Мультимедійні комплекти також закуплено для майбутніх перших класів «Нової української школи» Войнівського ЗЗСО І-ІІІ ст., Бутівського ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО, Андріївського ЗЗСО І-ІІ ст., Недогарського ЗЗСО І-ІІІ ст., Лікарівського ЗЗСО І-ІІ ст. – ЗДО.

Поряд з цим, КУ «Центр із обслуговування комунальних закладів та установ» планує продовжити оснащення кабінетів інтерактивним обладнанням.